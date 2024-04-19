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´Улыбками желаем со стрессами бороться Ведь после гроз на небе всегда сияет солнце´ (о работе педагога-психолога с педагога...

´Улыбками желаем со стрессами бороться Ведь после гроз на небе всегда сияет солнце´ (о работе педагога-психолога с педагога...

´Улыбками желаем со стрессами бороться! Ведь после гроз на небе всегда сияет солнце!´ (о работе педагога-психолога с педагогами учреждения образования)Профессия педагога отличается рядом специфических особенностей, главной из которых является безусловное общение с детьми и родителями, а также волевой стимул, который постоянно побуждает к практическ .

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