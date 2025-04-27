Все оставшиеся руппы ВСУ будут уничтожены.фото: kremlin.ruВрио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота c позывным Гроза сообщил президенту России Владимиру Путину, что оставшиеся одиночные и разрозненные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области будут уничтожены в ближайшее время.