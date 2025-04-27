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Путину доложили о ситуации в Курской области

Путину доложили о ситуации в Курской области

Все оставшиеся руппы ВСУ будут уничтожены.фото: kremlin.ruВрио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота c позывным Гроза сообщил президенту России Владимиру Путину, что оставшиеся одиночные и разрозненные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области будут уничтожены в ближайшее время.

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