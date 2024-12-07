Марочко: ВСУ удалось сократить дезертирство у Надии в ЛНР

Командование ВСУ снизило дезертирство у Надии в ЛНР, но риски неоправданных потерь остаются. Военный эксперт Андрей Марочко прокомментировал бездумные действия украинского руководства и увеличение межпозиционного пространства до двух километров.
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