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Депутат Тумусов поддержал идею изменить требования к упаковке табачных изделий

Депутат Тумусов поддержал идею изменить требования к упаковке табачных изделий

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева убрать с упаковок табака ссылки на рекламный контент.

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