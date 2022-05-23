Депутат Тумусов поддержал идею изменить требования к упаковке табачных изделий

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева убрать с упаковок табака ссылки на рекламный контент.