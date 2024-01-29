77-летняя женщина попала под колеса «Лады Приоры» в центре Краснодара и погибла

77-летняя женщина попала под колеса «Лады Приоры» в центре Краснодара и погиблаВ Краснодаре 77-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и оказалась под колесами «Лады Приоры».
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