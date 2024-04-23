Мурманский губернатор Чибис впервые встретился с жителями после нападения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с жителями Североморска. Это первое публичное мероприятие главы региона после ранения, которое нанес ему один из посетителей подобной встречи в Апатитах.
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