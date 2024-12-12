Один кредит в одни руки: будущая реальность российского рынка кредитования

Население в России весьма закредитовано, что вызывает опасение уже даже у самих банков. На фоне такого кризиса профильные ведомства обсуждают инициативу, которая может кардинально изменить «ландшафт» потребительского кредитования.
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