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Правила протокола и принц Джордж: перед кем из монархов Меган Маркл обязана делать реверанс

Правила протокола и принц Джордж: перед кем из монархов Меган Маркл обязана делать реверанс

Слухи о возможном возвращении Меган Маркл и принца Гарри к совместным публичным выходам с королевской семьей вновь всколыхнули тему дворцового этикета.

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