Если меня спросить, какое слово я считаю словом года, я бы ответил – «суверенизация». Россия возвращает суверенитет над теми видами деятельности, который утеряла за последние десятилетия.
Государственные учёные должны присягнуть на верность государству или покинуть бюджетные университеты и НИИ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
y
yumashev
Проблемы есть. Много проблем. Но нельзя всё доводить до абсурда. Нельзя отказываться от международного общения и международного признания. А то, наши руководящие головотяпы под шум возмущения на это способны. Не будут финансировать совместные исследования, зарубежные командировки, публикации или приём делегаций и т.п. Иногда даже похоже, что не головотяпы, а вредители. Например. Как только в Администрации президента прозвучало, что сохранился договор 13 века о разделе земель между шведами и русскими, сгорела библиотека общественных наук, в которой этот документ хранился. Надо пересмотреть нормативные вопросы финансирования научных исследований. А то получается, что всё по закону, а издевательство по существу.
Ответить
6 час.
Борис Прокофьев
Интересная статья. Благодарность автору.
Ответить
6 час.
ALEKSANDR LIS
люзаблюдство некоторых улиц от ученого мира зашкаливает и становится противно что какой то гнус- посмел упрекнуть научное сообщество в каком то от гражданском не повиновении- хрень какая то-даже противно писать-хотелось бы сказать чем искать черную кошку в темной комнате-которой отродясь там не бывало-стоило бы некоторым "очень приублагородных лиц при науке-все таки заняться делом и грызть камень науки а не заниматься подковерным поиском "злоумышленников"-Делом надо заниматься-а не умеешь-так бери то что сумел оторвать от порядочного коллектива ищущих и катись по малой Спаской!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии