Государственные учёные должны присягнуть на верность государству или покинуть бюджетные университеты и НИИ

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yumashev

Проблемы есть. Много проблем. Но нельзя всё доводить до абсурда. Нельзя отказываться от международного общения и международного признания. А то, наши руководящие головотяпы под шум возмущения на это способны. Не будут финансировать совместные исследования, зарубежные командировки, публикации или приём делегаций и т.п. Иногда даже похоже, что не головотяпы, а вредители. Например. Как только в Администрации президента прозвучало, что сохранился договор 13 века о разделе земель между шведами и русскими, сгорела библиотека общественных наук, в которой этот документ хранился. Надо пересмотреть нормативные вопросы финансирования научных исследований. А то получается, что всё по закону, а издевательство по существу.