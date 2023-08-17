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Ланс Стролл: «Мне нужно немного прибавить в скорости, прямо сейчас Алонсо быстрее меня»

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл рассказал о целях на вторую половину сезона. Стролл признал, что ему нужно прибавлять в скорости, если он хочет выйти на один уровень с напарником Фернандо Алонсо.

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