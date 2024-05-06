Трехдневная рабочая неделя началась в России

В России стартовала короткая рабочая неделя. В мае это уже вторая подряд сокращенная «пятидневка». На прошлой неделе россияне отдыхали с понедельника по среду в честь праздника весны и труда 1 мая, рабочими были два дня — 2 и 3 мая.