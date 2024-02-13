Сдадут или отберут: что делать с зарубежной недвижимостью россиянам?

Россияне стали всё чаще попадать в скандалы из-за зарубежной недвижимости в недружественных странах. Арендодателям налоговики теперь готовы выставлять крупные штрафы за незаконную деятельность и получения средств на иностранные счета.
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