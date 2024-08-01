Ярошенко и Бут прокомментировали масштабный обмен заключенными

Масштабный обмен заключенными между Россией и странами НАТО демонстрирует, насколько Запад устремлен к цели подорвать устойчивое положение РФ путем репрессий в отношении соотечественников, находящихся за рубежом.
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