NASA и SpaceX решают проблемы Crew Dragon перед полётом на МКС с русским космонавтом

NASA устраняет дефекты космического корабля Crew Dragon перед важным полётом на МКС. Экипаж миссии Crew-10, включая русского космонавта Кирилла Пескова, отправится с Космического центра Кеннеди во Флориде, как только все неисправности будут устранены.
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