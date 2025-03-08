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NASA и SpaceX решают проблемы Crew Dragon перед полётом на МКС с русским космонавтом

NASA и SpaceX решают проблемы Crew Dragon перед полётом на МКС с русским космонавтом

NASA устраняет дефекты космического корабля Crew Dragon перед важным полётом на МКС. Экипаж миссии Crew-10, включая русского космонавта Кирилла Пескова, отправится с Космического центра Кеннеди во Флориде, как только все неисправности будут устранены.

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