Посольство США на Филиппинах объявило о закрытии в связи с указом Байдена

Посольство США в столице Филиппин Маниле будет закрыто 24 декабря в соответствии с указом действующего президента Джо Байдена, сообщила пресс-служба посольства 23 декабря на своей странице в социальной сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии