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Врач предостерег родителей от лечения детей с помощью нейросетей

Врач предостерег родителей от лечения детей с помощью нейросетей

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Самолечение, использование советов из интернета и нейросетей, а также прием препаратов без назначения врача стали самыми распространенными ошибками родителей при лечении детей от ОРВИ.

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