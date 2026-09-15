Врач предостерег родителей от лечения детей с помощью нейросетей

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Самолечение, использование советов из интернета и нейросетей, а также прием препаратов без назначения врача стали самыми распространенными ошибками родителей при лечении детей от ОРВИ.
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