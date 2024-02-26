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Добрый Мир

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Томас Бах испуган и удручен: Россия проводит игры, которые не имеют аналогов в мире

Томас Бах испуган и удручен: Россия проводит игры, которые не имеют аналогов в мире

2 дня назад 402 прочитали После того, как МОК и другие мировые спортивные комитеты стали отстранять российских спортсменов от соревнований или предлагать неприемлемые условия для выступлений и болельщики со всего мира уже потеряли надежду увидеть любимых российских звезд спорта на мировой арене, как Россия сделала шаг, который заставил западных спортивных чиновников забиться в истерике.

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Комментарии
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Лев Добрый
Томас Бах обыкновенный фриц, а значит нацист по происхождению и наплевать на него, а Олимпийские игры - это спорт и ИХ надо беречь от прохвостов, вроде Баха!👍🤠👈
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18 час.

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