Львова-Белова: наиболее остро проблема сиротства стоит на севере и востоке РФ

Наибольшее количество детей, находящихся вне родной семьи, проживает на севере и востоке России. Эти данные были озвучены уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой на первом окружном форуме Всероссийской инспекции по профилактике социального сиротства, прошедшем во Владивостоке, пишет РИА Новости.
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