Следком возбудил дело после нападения с ножом в Тарко-Сале

В Тарко-Сале 15-летний подросток ранил ровесника острым предметом, причинив тяжкий вред здоровью. Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда с применением оружия.
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