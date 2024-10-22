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В Казани проходят переговоры на саммите БРИКС

В Казани проходят переговоры на саммите БРИКС

Путин подчеркивает, что с Китаем успешно реализуются совместные проекты в таких сферах, как энергетика, промышленность, высокие технологии, транспорт, сельское хозяйство и многих других;   Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что его второй визит в Россию за последние несколько месяцев свидетельствует о укреплении сотрудничества во всех областях;   На саммите БРИКС будут обсуждаться вопросы, имеющие  значение с точки зрения геополитики, заявил глава ЮАР Сирилом Рамафосу;   В разговоре с Рамафосой Путин отметил, что увеличение расчетов в национальных валютах поможет повысить финансовую независимость стран БРИКС, снизить геополитические риски и освободить экономическое развитие от политического влияния; Премьер-министр Индии выразил готовность своей страны содействовать в урегулировании конфликта на Украине;   Россия и Эфиопия обсудили важность Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 18 по 21 июня 2025 года.

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