Талантливые музыканты из Ямала и Волновахи посетят концерты классической музыки в Салехарде

Молодые музыканты из детских школ искусств Ямала и Волновахи получили приглашение на концерты, где выступят народный артист России Денис Мацуев и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева.
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