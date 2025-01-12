Отказался бежать из СССР в Америку, совершил подвиг на Суперсерии, стал жертвой великого Тарасова. История Бодунова

Александр перевернул важнейший матч великого противостояния.Спортивную судьбу Александра Бодунова во многом определило его место жительства.
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