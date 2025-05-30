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Хитрый план Сталина: зачем СССР заставил ООН признать Израиль?

Хитрый план Сталина: зачем СССР заставил ООН признать Израиль?

В создании независимого государства Израиль СССР принял активное участие. Таким образом в Москве думали заполучить на карте мира ещё одну территорию, в которой бы процветал социализм, и полностью зависимую от страны-победителя фашизма.

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