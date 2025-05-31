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Пленный боец ВСУ рассказал о помощи российским десантникам в ДНР

Пленный боец ВСУ рассказал о помощи российским десантникам в ДНР

Попавшие в плен военнослужащие Вооруженный сил Украины (ВСУ) решили оказывать содействие российским десантникам после того, как их оставили командиры.

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