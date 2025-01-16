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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» выиграл 15-й матч подряд, обновив свой рекорд. До испанского рекорда «Реала» – 7 побед

«Атлетико» выиграл 15-й матч подряд, обновив свой рекорд. До испанского рекорда «Реала» – 7 побед

Рекордная победная серия в Испании принадлежит «Реалу», который при первом приходе Карло Анчелотти (с 2013 по 2015 год) выиграл 22 матча кряду.

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