Россия попросила провести голосование по кандидатуре Бербок на пост в ООН

Процедура был соблюдена.Несмотря на традиционную для ООН процедуру аккламации при избрании председателя Генеральной Ассамблеи, голосование по кандидатуре экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии состоялось по требованию России.