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Стивен Сигал не может продать особняк на Рублёвке: вместо покупателей к дому едут поклонники

Стивен Сигал не может продать особняк на Рублёвке: вместо покупателей к дому едут поклонники

Три американских дома, больше 11 миллионов долларов — по нынешнему курсу почти миллиард рублей. Стивен Сигал распродавал их десять лет, не спеша и со скидками, а закончил ровно тогда, когда суды в США потеряли возможность постучаться к нему в дверь.

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