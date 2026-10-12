Стивен Сигал не может продать особняк на Рублёвке: вместо покупателей к дому едут поклонники

Три американских дома, больше 11 миллионов долларов — по нынешнему курсу почти миллиард рублей. Стивен Сигал распродавал их десять лет, не спеша и со скидками, а закончил ровно тогда, когда суды в США потеряли возможность постучаться к нему в дверь.