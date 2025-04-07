Ветеранам на Алтае в апреле перечислят юбилейные выплаты в честь 80-летия Великой Победы

Деньги придут одновременно с пенсией Юбилейные единовременные выплаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат в апреле, сообщает отделение Социального фонда России по Алтайскому краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии