Заработаю миллион Молодая мама из Таджикистана, работающая продавщицей в РФ, поделилась, сколько ей платит российское государство.
Таджичка в РФ: 800 тысяч за ребёнка, пенсия для бабушки и квартира в придачу — рай для мигрантов?
Комментарии
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Вадим Кузнецов
Такое впечатление, что г-да депутаты ГосДумы не только паразитируют на населении России, вместе с "трудовыми мигрантами", но и открыто издеваются над нами. Иначе как издевательским поведение Думы уже не назовешь.
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6 час.
Аркадий Цыганов
Русские просто не знают какой беспредел по отношению к русским творился в Таджикистане в 90-е. Выгоняли, убивали и много ещё чего страшного. А российская верхушка и ухом не ведёт. Реальность знаю не по слухам.
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6 час.
Анатолий Васильев
Это не ГосДура виновата - а Путин....все делается по его указке! Из за ненависти к русским !!!
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1 час.
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