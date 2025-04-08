Таджичка в РФ: 800 тысяч за ребёнка, пенсия для бабушки и квартира в придачу — рай для мигрантов?

Вадим Кузнецов Такое впечатление, что г-да депутаты ГосДумы не только паразитируют на населении России, вместе с "трудовыми мигрантами", но и открыто издеваются над нами. Иначе как издевательским поведение Думы уже не назовешь.

Аркадий Цыганов Русские просто не знают какой беспредел по отношению к русским творился в Таджикистане в 90-е. Выгоняли, убивали и много ещё чего страшного. А российская верхушка и ухом не ведёт. Реальность знаю не по слухам.