Мужчина с топором устроил погром на очистных в Среднеуральске

В Среднеуральске разгорается коммунальный скандал из-за подтопления жилых домов и огородов. В минувшие выходные на территорию очистных сооружений ворвался мужчина с топором и испортил оборудование для откачки воды.
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