Специальная наземная операция Израиля полностью провалилась. Полностью. И это не фигура речи и не пропагандистский штамп, позаимствованный у информационных ресурсов ХАМАС.
“Мы проиграли войну, потери огромные”. Катастрофический провал Израиля в секторе Газа
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Фоменков
Смею напомнить, что Адольф Гитлер по происхождению был на четверть евреем. А подавляющее большинство высших чинов фашистской Германии являлось евреями в ещё большей степени. Так что евреи и фашисты - это, практически, одно и то же. Что, собственно, мы сегодня и наблюдаем на примере их варварских действий на территории Палестины.
Ответить
7 час.
карюкалов вячеслав
Хм.
Ответить
6 час.
И
Искандер
"Потери такие, какие есть". Может назовёшь цифры? Или прожидовленные на корню СМИ тут засунули язык в жопу, как и во "Вторую" ливанскую (хохма в том, что "первой вроде как и не было)? Это когда с десяток комиссий разбирались, как эдакая херня с ЦАХАЛом приключилась? Или всё так же: "Над арабской мирной хатой гордо реет жид пархатый" (Иося Бродский)?
Ответить
3 час.
Свежие комментарии