Политика как он...
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Политика как она есть

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“Мы проиграли войну, потери огромные”. Катастрофический провал Израиля в секторе Газа

“Мы проиграли войну, потери огромные”. Катастрофический провал Израиля в секторе Газа

Специальная наземная операция Израиля полностью провалилась. Полностью. И это не фигура речи и не пропагандистский штамп, позаимствованный у информационных ресурсов ХАМАС.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Смею напомнить, что Адольф Гитлер по происхождению был на четверть евреем. А подавляющее большинство высших чинов фашистской Германии являлось евреями в ещё большей степени. Так что евреи и фашисты - это, практически, одно и то же. Что, собственно, мы сегодня и наблюдаем на примере их варварских действий на территории Палестины.
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7 час.
карюкалов вячеслав
Хм.
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6 час.
И
Искандер
&quot;Потери такие, какие есть&quot;. Может назовёшь цифры? Или прожидовленные на корню СМИ тут засунули язык в жопу, как и во &quot;Вторую&quot; ливанскую (хохма в том, что &quot;первой вроде как и не было)? Это когда с десяток комиссий разбирались, как эдакая херня с ЦАХАЛом приключилась? Или всё так же: &quot;Над арабской мирной хатой гордо реет жид пархатый&quot; (Иося Бродский)?
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3 час.

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