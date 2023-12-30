“Мы проиграли войну, потери огромные”. Катастрофический провал Израиля в секторе Газа

Смею напомнить, что Адольф Гитлер по происхождению был на четверть евреем. А подавляющее большинство высших чинов фашистской Германии являлось евреями в ещё большей степени. Так что евреи и фашисты - это, практически, одно и то же. Что, собственно, мы сегодня и наблюдаем на примере их варварских действий на территории Палестины.

И

Искандер

"Потери такие, какие есть". Может назовёшь цифры? Или прожидовленные на корню СМИ тут засунули язык в жопу, как и во "Вторую" ливанскую (хохма в том, что "первой вроде как и не было)? Это когда с десяток комиссий разбирались, как эдакая херня с ЦАХАЛом приключилась? Или всё так же: "Над арабской мирной хатой гордо реет жид пархатый" (Иося Бродский)?