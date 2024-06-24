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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Карякин: «Олимпиада-2024 будет одной из худших в истории с точки зрения давления на спортсменов»

«Честно говоря, я думаю, что Олимпиада в Париже будет одной из худших в истории с точки зрения давления на спортсменов.

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