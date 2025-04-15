Mash: Сoca-Cola зарегистрировала в РФ торговую марку Creations

Торговая марка Creations зарегистрирована в РФ компанией Сoca-Cola, сообщает Telegram-канал Mash.По данным источников канала, под новой маркой предполагается выпускать газированные напитки с различными вкусами, среди которых есть «пиксельный» и «космический».
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