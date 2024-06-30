Российская армия освободила Спорное и Новоалександровку

Вид на Спороное в 2023 году с БПЛА российской армии. Кадр из видео агентства РИА Новости Российская армия в ходе продолжающегося наступления освободила населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР.
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