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Вагенкнехт заявила об угрозах убийством от украинских чиновников

Вагенкнехт заявила об угрозах убийством от украинских чиновников

Кандидат в канцлеры ФРГ от «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ), депутат бундестага Сара Вагенкнехт в четверг, 6 февраля, заявила, что не готова лично отправиться на Украину и высказать свое мнение о ситуации там, так как, по ее словам, «украинские чиновники угрожают ей убийством».

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