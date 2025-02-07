Вагенкнехт заявила об угрозах убийством от украинских чиновников

Кандидат в канцлеры ФРГ от «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ), депутат бундестага Сара Вагенкнехт в четверг, 6 февраля, заявила, что не готова лично отправиться на Украину и высказать свое мнение о ситуации там, так как, по ее словам, «украинские чиновники угрожают ей убийством».