В новом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology, ученые из Университета Бергена (University of Bergen) обнаружили, что у молодых мужчин, подвергшихся воздействию аскарид (Ascaris lumbricoides), наблюдается резкое снижение функции легких и почти в 5 раз больше риска заболеть астмой.