В Рязани началась санитарная очистка Лесопарка: впереди — масштабное преображение

В Рязани стартовал весенний этап генеральной уборки городских территорий. В рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке сотрудники коммунальных служб, волонтёры и неравнодушные горожане приводят в порядок парки, скверы, дворы и зелёные зоны после зимы.