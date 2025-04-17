В Рязани началась санитарная очистка Лесопарка: впереди — масштабное преображение

В Рязани стартовал весенний этап генеральной уборки городских территорий. В рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке сотрудники коммунальных служб, волонтёры и неравнодушные горожане приводят в порядок парки, скверы, дворы и зелёные зоны после зимы.
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