Миссия (не)выполнима: вернется ли Трусова в спорт

14–15 сентября во дворце «Юбилейный» прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию — специфическое для этого вида спорта мероприятие, на котором спортсмены показывают новые программы и раскрывают, под какую музыку будут кататься в течение сезона.