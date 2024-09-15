Миссия (не)выполнима: вернется ли Трусова в спорт

14–15 сентября во дворце «Юбилейный» прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию — специфическое для этого вида спорта мероприятие, на котором спортсмены показывают новые программы и раскрывают, под какую музыку будут кататься в течение сезона.
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