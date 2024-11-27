"Отслужат в армии и получат власть": 152 тысячи иноземцев с дубинками выйдут на наши улицы?

нн

наталья никифорова

Ни в коем случае нельзя раздавать налево и направо российское гражданство, а тем более позволять таким людям работать в силовых структурах. Необходимо отдельным законом это прописать, т.к. азиатские народы особенно склонны к коррупции и созданию сообществ из земляков, это очень корпоративные нации и если власть не одумается, то мы получим внутреннего врага, при том вооруженного. Я бы и в армию их не брала. В крайнем случае в строительные бригады без владения оружием и тем-более без участия в боевых действиях. Перестреляют наших и перебегут к укропам. Только те, кто по велению души пошли добровольцами могут участвовать в СВО и таких наоборот, надо защищать от властей республик откуда эти ребята родом.