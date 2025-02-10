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Названы три состояния, при которых алкоголь особенно опасен для печени

Названы три состояния, при которых алкоголь особенно опасен для печени

Употребление алкоголя, если у вас большой живот или диабет, «более чем удваивает» риск серьезного повреждения печени, а высокое кровяное давление и употребление алкоголя «почти удваивают» риск, как показало новое исследование .

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