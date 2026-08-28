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МОСИНФОРМ

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Театр комедии на ВДНХ представит обновленный репертуар с 1 сентября

Театр комедии на ВДНХ представит обновленный репертуар с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года Театр комедии на ВДНХ представит обновленный репертуар. Гостей ожидают известные произведения русской и зарубежной драматургии, а также современные спектакли для широкой аудитории.

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