Михаил Развожаев: Другие итоги сегодняшнего заседания Правительства Севастополя:

Другие итоги сегодняшнего заседания Правительства Севастополя: Ребята из многодетных семей, которые учатся в учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных Департаменту образования и Департаменту здравоохранения, будут получать компенсацию части стоимости обучения в размере 50%.