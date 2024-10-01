Михаил Развожаев: Другие итоги сегодняшнего заседания Правительства Севастополя:

Другие итоги сегодняшнего заседания Правительства Севастополя: Ребята из многодетных семей, которые учатся в учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных Департаменту образования и Департаменту здравоохранения, будут получать компенсацию части стоимости обучения в размере 50%.
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