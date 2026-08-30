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Несекретные материалы

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Что, если Starlink будет доступен для ВСУ над всей территорией России

Что, если Starlink будет доступен для ВСУ над всей территорией России

Буквально с первых дней после начала российской СВО низкоорбитальная спутниковая группировка Starlink от корпорации SpaceX Илона Маска превратилась из «гражданского» коммерческого проекта в критически важный элемент военной логистики и связи ВСУ.

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