Оперативниками Тульской области задержан подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области получили оперативную информацию о том, что 29-летний житель Калужской области может быть причастен к сбыту наркотических средств.
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