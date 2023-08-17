Срок и территории названы: НАТО отдаёт России часть Украины

Россиянин

Полякам надо просто объяснить: С ними Россия уже не будет возиться как с хохлами. Будем бить сильно и беспощадно, самыми мощными, пока не ядерными боеприпасами. Я думаю, после первой же бомбежки отрезвление будет. Так же я думаю, США и бровью не поведут, если ракета прилетит в Варшаву.