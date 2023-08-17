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Срок и территории названы: НАТО отдаёт России часть Украины

Срок и территории названы: НАТО отдаёт России часть Украины

Начальник штаба НАТО Стиан Йенссен заявил, что "Украина может получить членство в НАТО в обмен на передачу России части украинской территории и что это может стать частью окончания войны на Украине".

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Комментарии
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Россиянин
Полякам надо просто объяснить:  С ними Россия уже не будет возиться как с хохлами. Будем бить сильно и беспощадно, самыми мощными, пока не ядерными боеприпасами. Я думаю, после первой же бомбежки отрезвление будет. Так же я думаю, США и бровью не поведут, если ракета прилетит в Варшаву.
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