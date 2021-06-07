Жители Бурятии на форуме «Армия-2021» увидят «танковый вальс» и отведают солдатской каши

Жители Бурятии на форуме «Армия-2021» увидят «танковый вальс» и отведают солдатской каши

Для гостей форума спланирован демонстрационный показ возможностей разведывательных подразделений, десантирования военнослужащих, развертывание наземных станций ПВО и РЭБ, демонстрационные полеты авиатехники улан-удэнского авиазавода.

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