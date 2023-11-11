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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Средствами РЭБ российские военные перехватили изображение с камеры дрона ВСУ

Средствами РЭБ российские военные перехватили изображение с камеры дрона ВСУ

Стало известно, что военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады (1 омсбр, в/ч 08801) из ДНР смогли перехватить изображение (поймали картинку, видеосигнал) с камеры FPV-дрона ВСУ, который направлялся в сторону рубежей ВС РФ.

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