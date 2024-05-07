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Энтони Эдвардс и Карл-Энтони Таунс набрали 54 очка на двоих, «Миннесота» во второй раз обыграла «Денвер»

Энтони Эдвардс и Карл-Энтони Таунс набрали 54 очка на двоих, «Миннесота» во второй раз обыграла «Денвер»

Звезды «Вулвз» Энтони Эдвардс и Карл-Энтони Таунс набрали 54 очка на двоих. На счету Эдвардса 27 очков (11 из 17 с игры) и 7 передач, у Таунса 27 очков (10 из 15 с игры), 12 подборов и 2 блок-шота.

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