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Новости Липецка

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В Липецкой области резко сократилось число работающих АЗС

В Липецкой области резко сократилось число работающих АЗС

Число работающих АЗС в Липецкой области утром 8 сентября сократилось вдвое по сравнению с понедельником.

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