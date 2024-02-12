«Пострадают беженцы и местные жители»: эксперты — о причинах и возможных последствиях операции Израиля в Рафахе

Израильская армия продолжит политику военного давления на ХАМАС «до полной победы». Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя освобождение двух заложников в городе Рафах, который находится в секторе Газа на границе с Египтом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии