«Пострадают беженцы и местные жители»: эксперты — о причинах и возможных последствиях операции Израиля в Рафахе

Израильская армия продолжит политику военного давления на ХАМАС «до полной победы». Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя освобождение двух заложников в городе Рафах, который находится в секторе Газа на границе с Египтом.